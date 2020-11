“Al honderden doden bij gewapend conflict in Ethiopië”

Sinds premier Abiy Ahmed in 2018 aan de macht kwam, zijn in Tigray, het noordelijke gebied dat grenst aan Eritrea en Soedan, al honderden doden gevallen bij etnische conflicten. De 44-jarige Abiy Ahmed is de jongste leider van het Afrikaanse continent en behoort tot de Oromo, de grootste etnische groep van Ethiopië. Vorig jaar won hij de Nobelprijs voor de vrede voor zijn democratische hervormingen en voor het sluiten van vrede met Eritrea. Vorige week lanceerde de premier echter een campagne tegen troepen die trouw zijn aan de leiders van Tigray en volgens hem verantwoordelijk zijn voor de aanval op een militaire basis in de stad Dansha.

“Bezorgdheden dat Ethiopië zal afglijden in chaos zijn ongegrond en het gevolg van een gebrek aan begrip voor onze context”, tweette Abiy Ahmed vandaag. “De operatie van onze rechtsstaat is gericht op het garanderen van vrede en stabiliteit.” Volgens de eerste minister hebben vliegtuigen wapendepots en andere doelwitten gebombardeerd. Hulpverleners en bronnen binnen de veiligheidsdiensten melden zware gevechten aan de grond.

Een bron binnen het leger vertelde aan Reuters dat er tijdens gevechten met de rebellen in Tigray al meer dan 500 doden vielen aan de zijde van de rebellen. Volgens drie bronnen binnen de veiligheidsdiensten in de Ethiopische regio Amhara sneuvelden tijdens een gevecht in Dansha ook al honderden militairen van het federale leger.

Het Tigray People’s Liberation Front (TPLF, vertaald als Bevrijdingsfront van het Volk van Tigray) dat in de regio de plak zwaait, is al gehard door de oorlog met Eritrea van 1998 tot 2000 en door de guerrillaoorlog die een einde maakte aan het bewind van dictator Mengistu Haile Mariam in 1991. De streek telt naar schatting zo’n 250.000 strijdkrachten en militieleden en beschikt volgens experts over een omvangrijk wapenarsenaal.

Volledig scherm Militairen van het nationale leger van Ethiopië keren terug naar de militaire basis in Dansha na gevechten tegen rebellen in Tigray. © REUTERS

“Ten onrechte geviseerd”

De inwoners van Tigray maken slechts vijf procent van de bevolking van Ethiopië uit, maar tot Abiy Ahmed aan de macht kwam, domineerden zij de politiek sinds rebellen uit hun etnische groep in 1991 een einde maakten aan het toenmalige Marxistische militaire bewind. Ze vinden dat de regering van Abiy hen ten onrechte viseert in haar harde aanpak van machtsmisbruik en corruptie.

Volgens het Ethiopische leger worden de aanvallen op Tigray opgevoerd en hebben veel rebellen zich al overgegeven. Het leger ontkent dat het TPLF een vliegtuig zou hebben neergehaald.

Bemiddeling

Het TPLF heeft ondertussen bemiddeling gevraagd door de Afrikaanse Unie. De Verenigde Naties willen dat Abiy Ahmed, een voormalige soldaat die aan de zijde van Tigray tegen Eritrea vocht, de dialoog aangaat.

Er wordt ook gevreesd voor represailles tegen mensen uit Tigray elders in het land. In de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba werden al 162 individuen, onder wie een journalist, gearresteerd op verdenking van steun aan de rebellen in Tigray.

Een burgeroorlog zou erg schadelijk zijn voor de economie van het land, die al jaren gestaag groeit. Bovendien zouden er nog meer mensen ontheemd kunnen geraken. De voorbije twee jaar vluchten al duizenden mensen weg uit hun thuisregio in het land met 110 miljoen inwoners.

