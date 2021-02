Al honderdduizenden Israëliërs hebben vaccinatiebewijs gedownload

“Haal je groene pas en start opnieuw met leven”: Israël versoepelt maatrege­len voor wie gevacci­neerd is

21 februari Israël verlicht vanaf vandaag de coronabeperkingen, of toch voor een deel van de bevolking. Inwoners die zijn gevaccineerd of hersteld van Covid-19 kunnen weer gaan fitnessen, op hotel, naar het theater of naar sportevenementen. Met een speciale ‘Groene Pas’ die ze kunnen laten zien op een app van het Ministerie van Gezondheid krijgen 3,2 miljoen burgers toegang.