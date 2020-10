Al elf arrestaties na onthoofding Franse leraar door 18-jarige: scholieren moesten hem aanwijzen

Trump verzekert dat corona-epidemie vrijwel voorbij is, cijfers tonen exact het omgekeerde aan

16 oktober “We zijn bijna de hoek om”, klonk Amerikaans president Donald Trump gisterenavond enthousiast tijdens zijn 'vragenuurtje' op NBC News toen het over de corona-epidemie in de VS ging. Die uitspraak is een wel heel bijzonder optimistische kijk op de cijfers, die aantonen dat de Verenigde Staten aan hun derde golf zijn begonnen.