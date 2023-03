Al bijna 100 doden in Malawi alleen: langst aanhoudende cycloon Freddy laat spoor van vernieling achter in Malawi, Mozambique en Madagaskar

Een cycloon met de naam Freddy heeft bijna 100 mensen het leven gekost in het zuiden van Malawi, nadat de krachtige tropische storm voor een tweede keer een spoor van vernieling trok in het land. De cycloon duurt buitengewoon lang en volgt een lus die meteorologen zelden hebben gezien. Ook in Mozambique en op de eilandstaat Madagaskar zijn er meerdere doden gevallen.

De buitengewoon lang durende tropische storm “Freddy” heeft voor de tweede keer in een maand tijd dood en vernieling gezaaid in Zuidoost-Afrika. In het zuiden van Malawi alleen zijn intussen bijna 100 mensen omgekomen. “Het dodental is gestegen tot 99", bevestigt Charles Kalembe, een ambtenaar bevoegd voor natuurrampen. Hij verwacht dat de tol nog hoger zal oplopen.

Volgens het ministerie van Volksgezondheid kwamen dit weekend ook al zeker acht mensen om in het naburige Mozambique, in totaal lieten hier zeker 18 mensen het leven door Freddy. In Madagaskar vielen minstens 17 dodelijke slachtoffers. Volgens het noodhulpbureau Ocha van de Verenigde Naties hebben bijna een half miljoen mensen humanitaire hulp nodig.

KIJK OOK: Dronebeelden tonen schade op Madagaskar na cycloon

Het Zuiden van Afrika gaat momenteel door een cycloonseizoen, dat van maart tot april regen en zware stormen met zich mee kan brengen. Maar cycloon Freddy haalt nu heel hard uit. De cycloon volgt een cirkelbeweging die meteorologen zelden hebben gezien, zo melden lokale autoriteiten in gepubliceerde rapporten.

Volgens de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) is de storm, die al meer dan een maand woedt, waarschijnlijk de langst aanhoudende cycloon sinds het begin van de weerrecords. Freddy werd op 6 februari uitgeroepen tot cycloon. Op 21 februari bereikte hij voor het eerst land, in Madagaskar. Van daaruit trok de storm verder naar Mozambique en vervolgens terug over de Indische Oceaan. Op 11 maart bereikte Freddy dan voor de tweede keer Mozambique en Malawi.

Volgens Ocha zal Freddy naar verwachting tot woensdag voor zware regenval en overstromingen in de regio zorgen. De volledige omvang van de schade kan pas de komende dagen worden vastgesteld.

Volledig scherm Een satellietbeeld van NASA's Worldview-applicatie van cycloon Freddy boven Mozambique. © ANP / EPA

Volledig scherm Beeld uit Mozambique. © AFP

Volledig scherm Beeld uit Malawi. © AFP

Volledig scherm Beeld uit Mozambique. © ANP / EPA