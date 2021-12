Al bijna 1.400 doden sinds staatsgreep in Myanmar: “Het leger begaat élke dag misdaden tegen het volk”

Australië Inheemse activisten steken oud parlements­ge­bouw in Australië in brand tijdens protest

In de Australische hoofdstad Canberra hebben demonstranten het oude parlementsgebouw in brand gestoken tijdens een protest tegen de onderdrukking van de inheemse bevolkingsgroepen. Niemand raakte gewond bij de brand, enkel de gevel van het gebouw werd beschadigd. De Australische eerste minister Scott Morrison uitte felle kritiek op het vandalisme: “Dit is niet hoe Australië werkt”, klonk het.

