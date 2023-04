Al bijna 1.100 agenten en hulpverleners gewond bij Franse pensioenprotesten

Controver­siële influencer Andrew Tate vrijgela­ten uit Roemeense gevangenis, nu in huisarrest

De Brits-Amerikaanse influencer Andrew Tate en zijn broer Tristan zijn vrijgelaten uit de gevangenis in Roemenië. Het hof van beroep in Boekarest heeft de hechtenis van Tate en zijn broer vrijdagavond per direct omgezet in huisarrest, schrijft de BBC. De twee werden eind december in Roemenië opgepakt op verdenking van mensensmokkel en verkrachting. Vorige week bepaalde het hof in de Roemeense hoofdstad nog dat de broers in afwachting van hun rechtszaak tot zeker eind april in de cel moesten blijven.