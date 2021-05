Al-Assad één van de drie kandidaten bij Syrische presidentsverkiezingen

Belg (58) tijdens zakenreis naar India overleden na besmetting met Covid-19

1 mei Een Belg die voor het werk in India was, is daar in zijn hotelkamer dood teruggevonden. Dat melden lokale media. Volgens de politie was G.V. (58) besmet geraakt met Covid-19 en stierf hij alleen in zijn hotelkamer “als gevolg van complicaties door de pandemie”.