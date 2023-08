Al acht doden en 31 gewonden bij Russische raketaanval op oostelijke Oekraïense stad Pokrovsk

Republi­kein­se presidents­kan­di­daat DeSantis over Trump: "Natuurlijk verloor hij verkiezin­gen”

Ron DeSantis, een van de belangrijkste rivalen van de Amerikaanse oud-president Donald Trump voor het Republikeinse ticket in de verkiezingen volgend jaar, heeft afstand genomen van Trump's aanhoudende claims dat die in 2020 door fraude zou hebben verloren. “Natuurlijk heeft hij verloren”, zei DeSantis, de huidige gouverneur van de staat Florida, in een interview met nieuwszender NBC. “Joe Biden is president.”