Al aan 1 op de 5 Israëli’s eerste prik toegediend, medische personeel krijgt nu tweede

Israël is wereldlei­der vaccinatie, maar moet toch strengere lockdown invoeren. Hoe komt dat?

8 januari In geen enkel land ter wereld loopt het vaccineren zo vlot als in Israël. In twee weken tijd werden 1,2 miljoen mensen ingeënt. Toch stijgt het aantal nieuwe besmettingen sterk. Nochtans werd er op 27 december een lockdown van twee weken ingevoerd - de derde al. Het parlement besliste gisteren om die te verlengen tot minstens 21 januari. De scholen sluiten weer en reisbeperkingen worden strenger.