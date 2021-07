Al 90 doden geteld na instorting Miami, nog 31 vermisten

26 jaar na genocide Srebrenica wordt Muamer (19) alsnog begraven: “Hij kan in vrede rusten”

14:14 Duizenden mensen zijn in Bosnië bijeen om de genocide van Srebrenica in 1995 te herdenken. Opnieuw worden nieuwe geïdentificeerde slachtoffers herbegraven. Vandaag, precies 26 jaar na de val van de moslimenclave, krijgen negentien slachtoffers alsnog een waardige begrafenis op de herdenkingsbegraafplaats in Potocari. Een van hen is Muamer.