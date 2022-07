Al 77 doden sinds juni door overstromingen in Pakistan

Airbus A380 ‘superjumbo’ van Emirates geland met gat in romp: “Er was een luide knal”

Een superjumbo van Emirates, die van Dubai naar Australië vloog, is vrijdagavond geland met een gat in de romp. De schade zou ontstaan zijn door een ontplofte band. Volgens de luchtvaartmaatschappij was er geen gevaar voor het toestel.

11:22