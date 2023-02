Al 7 doden in Nieuw-Zeeland na doortocht cycloon Gabrielle

Oudste egeltje ter wereld ontdekt in Denemarken: “Tranen van geluk gehuild”

Een egeltje dat in de buurt van Silkeborg in Denemarken is gevonden, blijkt de oudste egel ter wereld: het beestje werd liefst 16 jaar oud. Dat is overigens zomaar even 7 jaar ouder dan de vorige recordhouder. Het stekelige mannetje kreeg de stoere naam Thorvald, of ook ‘Thor’s heerser’.