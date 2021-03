Al 54 doden en 1700 arrestaties sinds begin staatsgreep Myanmar

Haar oproep volgt een dag nadat 38 demonstranten werden gedood . Dat was de dodelijkste dag sinds het begin van de massale demonstraties tegen de coup. Volgens Bachelet is het werkelijke dodental mogelijk veel hoger. “Het leger van Myanmar moet stoppen met het vermoorden en vastzetten van demonstranten”, zegt ze.

Het Myanmarese leger greep op 1 februari de macht in het land. Regeringsleider Aung San Suu Kyi en andere belangrijke politici werden in detentie geplaatst. De partij van Suu Kyi wordt door het leger beschuldigd van fraude bij de parlementsverkiezingen van eind vorig jaar, hoewel daar volgens de nationale kiescommissie geen bewijs voor is.