Al 43 doden en bijna 900 gewonden na aardbeving vlakbij Turkse stad Izmir: reddingswerkers zoeken nog steeds naar overlevenden

UPDATEReddingswerkers zijn in negen ingestorte gebouwen in Izmir, in het westen van Turkije, nog steeds bezig met het zoeken naar overlevenden onder het puin. De Turkse stad werd vrijdag zwaar getroffen door een aardbeving. Volgens de autoriteiten is het dodental inmiddels opgelopen tot zeker 43. Eerder was sprake van 37 dodelijke slachtoffers. Van de bijna 900 gewonden liggen er nog 229 in ziekenhuizen. Na de aardbeving zijn al ruim 800 naschokken geregistreerd. Op het Griekse eiland Samos eiste de aardbeving twee levens.

Bij de reddingsoperatie worden 5.750 reddingswerkers, 20 speurhonden en ongeveer 900 voertuigen ingezet. Ondertussen zijn er al ruim honderd overlevenden uit het puin gehaald. Volgens het Turkse staatspersbureau Anadolu werd er verder gezocht in het puin van negen gebouwen. Daarvoor zijn ongeveer 5.750 reddingswerkers, twintig speurhonden en circa 900 voertuigen ingezet.

Voor de opvang van de slachtoffers van de aardbeving zijn duizenden tenten en mobiele keukens voor het verstrekken van voedsel aan ruim 50.000 mensen neergezet. Ook het leger is gemobiliseerd om te helpen met reddingsacties. Er worden nu tenten, bedden, mobiele keukens en dekens naar het gebied gestuurd.

Minister Ziya Selçuk van Onderwijs schreef eerder op Twitter dat de scholen in de miljoenenstad uit veiligheidsoverwegingen een week dicht zullen blijven.

Beelden op sociale media tonen talloze ingestorte gebouwen. Volgens burgemeester Tunc Soyer zouden het er zeker een twintigtal zijn. TRT liet ook verschillende auto’s zien die bedolven raakten onder het puin en mensen die in paniek wegrennen uit hun huizen. De ontvangst van mobiele telefoons was tijdelijk verbroken en er waren verkeersfiles als gevolg van chauffeurs die in paniek op de vlucht sloegen.

Minitsunami

Zowel uit Turkije als uit Griekenland kwamen meldingen van ingestorte gebouwen en beschadigde wegen. De beving heeft ook een minitsunami veroorzaakt, die vrijdag enkele kustplaatsen overspoelde. Volgens Buitenlandse Zaken ziet het er op dit moment niet naar uit dat er Belgische slachtoffers gevallen zijn.

De Griekse eilanden hebben op dit moment een oranje reisadvies, wat wil zeggen dat er mogelijk Belgische toeristen aanwezig zijn. Maar volgens Buitenlandse Zaken is dat niet het geval. “Op basis van de gegevens van Travellers Online hebben we geen weet van toeristen op Samos”, duidt woordvoerster Marie Cherchari. “Op het eiland wonen wel ongeveer 26 Belgen. De ambassade probeert die nu allemaal te contacteren. Maar er is op dit moment geen sprake van Belgische slachtoffers of gewonden.”

In het Turkse Izmir wonen een kleine 900 Belgen, maar ook die zijn volgens Buitenlandse Zaken op dit moment allemaal veilig. De overheidsdienst benadrukt wel dat ze nauw contact houdt met de ambassades ter plaatse.

Schaal van Richter

Volgens het Amerikaans seismologisch instituut USGS had de beving een kracht van 7.0 op de schaal van Richter. Het Europese Mediterrane Seismologische Centrum (EMSC) houdt het op 6,9 en het seismologisch instituut in Athene spreek van 6.6. Vast staat in elk geval dat ze flink wat schade aanrichtte.

De aardbeving vond vrijdag plaats rond 15 uur lokale tijd - 13 uur Belgische tijd - op een diepte van 16,5 kilometer. Het epicentrum lag ten noorden van het Griekse eiland Samos en op zo’n 17 kilometer van de kust van de Turkse provincie Izmir.

Op Samos zouden twee zeventienjarige jongeren omgekomen zijn. Volgens Griekse media waren het meisje en de jongen in het stadje Vathy op weg van school naar huis, toen de muren van een huis instortten in een steegje. Eerder hadden de Griekse autoriteiten al acht gewonden gemeld.

Veel mensen renden in paniek de straat op. De beving werd gevolgd door een minitsunami. Inwoners van het eiland - met een bevolking van 45.000 mensen - werd gevraagd om weg te blijven van de kust. Griekse tv-zenders lieten beelden zien van de overstroomde kustdijk van Vathy, waar het water auto’s wegspoelde.

De schokken waren tot in de Griekse hoofdstad Athene en op het eiland Kreta te voelen. Tot zelfs in Bulgarije toe.

Istanboel

De beving werd zowel in de nabijgelegen steden als in Istanboel, de grootste stad van Turkije, gevoeld, zo’n 540 kilometer naar het noorden, meldt omroep TRT. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan tweette dat hij bereid is te helpen “met alle middelen die onze staat ter beschikking staan”.

Op sociale media liepen ook beelden binnen van een stijging van het waterpeil in Izmir. Op de beelden is een tsunami-achtig effect te zien. Ook op foto’s van het Turkse Seferihisar zijn overstroomde straten te zien. Volgens berichten vond daar ook een kleine tsunami plaats. Een van de dodelijke slachtoffers was volgens TRT een vrouw in een rolstoel die verdronk toen ze de zee in getrokken werd.

Andere beelden tonen dan weer plaatsen waar het zeewater is weggetrokken, iets wat doorgaans gepaard gaat met tsunami’s. In een interview met TRT waarschuwden experts voor een mogelijke volgende tsunami.

Turkije ligt in een van de meest actieve aardbevingsgebieden ter wereld. In 1999 werd het noordwesten van Turkije getroffen door een aardbeving met een kracht van 7.4, waarbij meer dan 17.000 mensen omkwamen, onder wie 1.000 in Istanbul. Een andere beving in 2011 in de zuidoostelijke provincie Van had meer dan 600 doden tot gevolg. Izmir zit op een actieve breuklijn.

Helpen

Turkije en Griekenland hebben, ondanks de verhoogde spanningen tussen beide landen, beloofd om elkaar te helpen. Dat heeft Ankara gemeld. In een telefonisch gesprek benadrukten de ministers van Buitenlandse Zaken van de twee landen “dat ze bereid waren, indien nodig, elkaar te helpen en te steunen.”

Ook de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin biedt aan: “Frankrijk staat achter het Turkse en Griekse volk om deze vreselijke beproeving het hoofd te bieden. Als de regeringen van de landen het wensen, kan Franse hulp onmiddellijk ter plaatse worden gestuurd”, zegt hij op Twitter.

