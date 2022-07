Al 37 doden en nog 25 vermisten na aardverschuiving in India

Straffe beelden tonen reddingsac­tie nadat schip door noodweer in tweeën breekt: nog 27 vermisten

Er worden 27 bemanningsleden vermist nadat een schip zaterdagochtend (lokale tijd) in tweeën brak in de Zuid-Chinese Zee bij de kust van Hongkong. Volgens de autoriteiten van de vroegere Britse kroonkolonie was de schipbreuk het gevolg van zware weersomstandigheden door de tropische storm Chaba.

