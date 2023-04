Al 354.000 doden en gewonden gevallen tijdens oorlog in Oekraïne volgens gelekte documenten, militair expert Housen: “Negatieve impact op moreel”

De invasie van Oekraïne door Rusland heeft al 354.000 slachtoffers gemaakt. Dat blijkt uit gelekte documenten van de Verenigde Staten en de NAVO die vorige week opdoken . Het gaat om de optelsom van alle doden en gewonden aan beide zijden in het conflict. Volgens militair expert Roger Housen is het niet onlogisch dat de Oekraïense bevolking zich vragen stelt bij de strategie. Dat zegt hij bij HLN LIVE.

Het is niet duidelijk of de gelekte plannen authentiek zijn, maar volgens experts lijkt het er wel op. Toch bepaalde delen ervan. Andere zouden duidelijk aangepast zijn.

Volgens één van de documenten met de titel ‘Rusland/Oekraïne - Rapport over de houdbaarheid van de strijd en de verliezen’ zouden er aan Russische zijde al 189.500 à 223.000 slachtoffers gevallen zijn: 35.500 tot 43.000 doden en 154.000 tot 180.000 gewonden. Aan Oekraïense kant gaat het om 124.500 à 131.000 slachtoffers: 15.500 tot 17.500 doden en 109.000 tot 113.500 gewonden.

Niet goed voor het moreel

“Als je in een eenheid vecht en de makkers links en rechts van jou sneuvelen of raken zwaar gekwetst, dan heb je minder zin om verder te vechten”, zegt militair expert Roger Housen bij HLN LIVE. “De moeilijke weersomstandigheden die we de afgelopen maanden gekend hebben, een tekort aan munitie en het materiaal dat regelmatig uitvalt, zijn niet goed voor het moreel.”

“Maar er is nog een negatieve impact, met name op de opinie van de Oekraïense bevolking”, gaat Housen verder. “In bijna elke Oekraïense gemeente en stad heb je wel familieleden die gesneuveld zijn. Dan begin je je na verloop van tijd toch vragen te snellen over het verloop van de oorlog en of de strategie wel de juiste is.”

“Het bevel dat vanuit Kiev gekomen is voor de eenheden aan het front is: standhouden, vermijden om terug te trekken en een vierkante meter prijs te geven. Met als gevolg dat je grote verliezen oploopt, omdat je dus tot de laatste man moet vechten. Beide partijen houden elkaar min of meer in evenwicht op het slagveld. Ze kunnen elkaar geen grote verliezen toebrengen en de andere partij noodzaken om een staakt-het-vuren aan te vragen of tot onderhandelingen over te gaan. Ik vrees dat dit evenwicht nog een heel lange tijd aangehouden kan worden.”

Data

De cijfers liggen aanzienlijk hoger dan de cijfers die door Moskou en Kiev zelf al publiek werden gemaakt. Daarbij dient wel gezegd dat geen van beide kanten snel en accuraat data over verliezen prijsgeeft.

Daarnaast zou Rusland al 2.048 tanks en 3.900 pantserinfanterievoertuigen verloren hebben in de strijd, waar de cijfers voor Oekraïne 468 tanks en 1.020 pantserinfanterievoertuigen bedragen. Rusland zou er naar schatting nog respectievelijk 419 en 2.928 over hebben, Oekraïne bijna dubbel zo veel: 802 en 3.498. Rusland heeft wel de overhand als het gaat om gevechtsvliegtuigen en luchtverdediging.

Een ander document met de titel ‘Strijd om de Donbas-regio zal waarschijnlijk een patstelling tegemoet gaan in 2023’ stelt duidelijk dat het einde van het conflict nog lang niet in zicht is. Rusland lijkt immers niet in staat om de Donbas in het oosten van Oekraïne dit jaar nog in te nemen.

Langdurige oorlog

“De Russische strijdkrachten en munitievoorraden zijn teruggebracht tot een niveau dat - behoudens een onvoorzien herstel - de Russische eenheden kan uitputten en de oorlogsdoelen van Moskou in de war kan sturen, wat zal resulteren in een langdurige oorlog die ook na 2023 nog verder zal gaan”, staat er te lezen.

Volgens Oekraïne zijn de documenten vals. Rusland zegt niet te weten of ze echt zijn of niet.