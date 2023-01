Al 28 doden en 150 gewonden bij ontploffing in Pakistaanse moskee

Trump geeft aftrap verkie­zings­cam­pag­ne 2024: “Bozer en meer toegewijd dan ooit”

Voormalig Amerikaans president Donald Trump heeft zaterdag zijn campagne afgetrapt voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2024 met optredens in twee Amerikaanse staten. In New Hampshire en South Carolina stelde hij zijn campagneteams voor die staten voor.

29 januari