Al 27 doden door extreme kou in VS, vliegverkeer nog steeds ontregeld: “Reizen is extreem gevaarlijk en soms onmogelijk”

De extreme kou in de Verenigde Staten heeft volgens het Amerikaanse NBC News in totaal al aan zeker 27 mensen het leven gekost. Ook blijft het ijskoude weer het vliegverkeer in delen van de VS ontregelen. Nog zo'n 390.000 huishoudens zaten zaterdagavond volgens NBC News zonder stroom , vrijdag waren dat er nog 1,5 miljoen. De nationale weerdienst (NWS) waarschuwt opnieuw dat reizen op sommige plekken in de door kou en sneeuwstormen getroffen delen van de VS “extreem gevaarlijk” en “soms onmogelijk” zal zijn.

Nadat vrijdag in de hele VS al ruim 5.200 vluchten werden geschrapt vanwege de barre winterstorm, kwamen daar zaterdag in de loop van de dag nog eens 3.100 binnenlandse en internationale vluchten bij. Ook kampten zaterdag zo’n 7.100 vluchten in het land met vertraging.

De dodelijke slachtoffers van de kou vielen volgens NBC News in de staten Oklahoma, Kentucky, Missouri, Tennessee, Wisconsin, Kansas, Nebraska, Ohio, New York, Colorado en Michigan. Meerdere mensen kwamen de afgelopen dagen om het leven bij door het extreme weer veroorzaakte verkeersongevallen. Daarnaast kregen minstens twee mensen in Buffalo in de staat New York, in hun eigen huis te maken met een medische noodsituatie die fataal afliep. De hulpdiensten konden hen door de extreme weersomstandigheden niet op tijd bereiken.

Vooral de staat Maine kampte zaterdagavond lokale tijd nog met grootschalige stroomuitval. Van de 390.000 Amerikaanse huishoudens en bedrijven zonder elektriciteit bevonden zich er ruim 142.000 in die staat. Ook delen van Virginia, Pennsylvania, New York en New Hampshire hebben nog steeds te kampen met stroomuitval. Vrijdag zaten nog meer dan 1,5 miljoen huishoudens en bedrijven in de Verenigde Staten zonder elektriciteit.

Kerstvieringen via livestream

In Buffalo zorgden zware sneeuwval en hevige wind ervoor dat vrijdag en zaterdag buiten nauwelijks zicht was. In Erie County, waar Buffalo onder valt, is de verwachting dat de sneeuwstorm nog tot zeker zondagochtend (lokale tijd) aanhoudt. Een bestuurder van Erie County spreekt tegenover CNN van "een levensbedreigende situatie".

De bisschop van Buffalo, Michael W. Fisher, riep zaterdag op Twitter kerken op hun kerstdiensten te livestreamen, vanwege het extreme weer. “Niemand moet zichzelf of anderen in gevaar brengen in deze gevaarlijke omstandigheden, ondanks dat het Kerstmis is", schreef de bisschop, die gelovigen opriep de kerstviering van huis uit te volgen. “Probeer niet naar de kerk te gaan om de mis te volgen, maar maak gebruik van de livestream-technologie om je spiritueel te verbinden met andere gelovigen.”

“Historische winterstorm”

De VS hebben volgens de nationale weerdienst te maken met een "historische winterstorm". De temperatuur is vrijdag en zaterdag op veel plaatsen tot tientallen graden onder het vriespunt gedaald. Het extreme weer gaat bovendien gepaard met veel sneeuwval. Het koudst werd het op vrijdag volgens de weerdienst in de stad Havre, in het noorden van de staat Montana. Daar werd toen een temperatuur van -39 graden Celsius gemeten.

De nationale weerdienst waarschuwde zaterdag opnieuw dat reizen op sommige plekken in de door kou en sneeuwstormen getroffen delen van de VS "extreem gevaarlijk" en "soms onmogelijk" zal zijn.

