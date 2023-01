Al 25 folterkampen ontdekt in bevrijde regio rond Charkiv

INTERVIEW. Hoe ziet Robin Ramaekers het conflict in Oekraïne evolueren in 2023? “Als Oekraïne aan deze snelheid terrein blijft winnen, vrees ik dat Rusland op termijn écht gaat nadenken over kernwapens”

Hij zit al twintig jaar in het vak. Maar wat er het afgelopen jaar in Oekraïne afspeelde, zette ook voor VTM-oorlogsjournalist Robin Ramaekers (47) alles op zijn kop. Op 24 februari gebeurde het ondenkbare. “We werden wakker door het geluid van vallende bommen in Kiev. De redactie in Antwerpen kon amper geloven dat de oorlog echt begonnen was”, zegt hij daarover. “De impact van deze oorlog op Europa is ongezien sinds de Tweede Wereldoorlog.” Hoe blikt hij terug op 10 maanden oorlog? En hoe ziet hij het conflict evolueren?

25 december