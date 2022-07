Al 25 doden en nog veertigtal vermisten na aardverschuiving in India

Schokkende beelden tonen hoe huilende baby van gezonken rubberboot wordt gered in Middelland­se Zee

Voor de kust van Libië is een rubberboot met 30 migranten gekapseisd. Op schokkende beelden is te zien hoe een baby wenend op een overblijfsel van de boot in het water drijft. Reddingswerkers kunnen de baby en nog andere jonge kindjes redden. Hoeveel mensen in totaal het incident hebben overleefd, is niet duidelijk.

1 juli