Al 22 doden bij protesten tegen VN-missie in Congo

Grootste vredesmissie ter wereld

De VN-missie is al meer dan 20 jaar in het noordoosten van Congo gestationeerd. Het is de grootste vredesmissie ter wereld, maar die wordt er nu van beschuldigd te weinig actie te ondernemen tegen gewapende bendes. In het Centraal-Afrikaanse land zouden zowat 130 verschillende gewapende groepen actief zijn, waarbij het vele van hen te doen is om de controle over de waardevolle grondstoffen in het land, zoals koper, kobalt, goud en diamanten.