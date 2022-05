Al 212 ‘mass shootings’ geteld in VS: meer schietpartijen dan dagen van het jaar

UPDATE Dit weten we over het bloedbad op een basis­school in Texas: zeker 19 kinderen en 2 volwasse­nen gedood

Een schutter heeft dinsdagmiddag (lokale tijd) een bloedbad aangericht op een basisschool in de Amerikaanse staat Texas. Hij schoot 19 leerlingen en twee leerkrachten dood. De kinderen variëren in leeftijd van zeven tot tien. De 18-jarige schutter is door de politie doodgeschoten, aldus gouverneur van Texas Greg Abbott, die sprak van een afschuwelijke en onbegrijpelijke daad. President Joe Biden riep later in de avond op tot het aanscherpen van de wapenwetgeving.

7:03