Al 21 Belgische coronapatiënten in Duitse ziekenhuizen: “Hier is nog plek omdat Duitsers regels stipter opvolgen”

In vergelijking met onze ziekenhuizen is het in Münster opvallend rustig, zelfs zo rustig dat ze ook nog buitenlandse patiënten kunnen opvangen. “Momenteel hebben we hier vier Covid-patiënten”, zegt verpleegkundige Pascal Hulsmann. “Daarvan komen er twee uit Nederland. Allebei zijn ze stabiel. Ze zullen in de komende dagen ook weer naar Nederland gebracht worden.”



Intussen zijn ook al 21 Belgen per helikopter naar ziekenhuizen in de aan België grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen vervoerd. “Dat zijn mensen die beademing nodig hebben op intensieve zorg. Er zijn ook patiënten bij die via een soort hart-longmachine zuurstof toegevoerd krijgen, omwille van een zware ontsteking van de longen", legt Van Aken uit.

Nog meer bedden op intensieve

In België zijn er per 100.000 inwoners 15 bedden voor intensieve zorg. Dat is eigenlijk al veel, maar in Duitsland is nog eens het dubbele beschikbaar: 32 bedden per 100.000 inwoners. Hoe komt het dat het er in Duitsland zoveel meer zijn? “Omdat het aantal ziekenhuisbedden gedaald is de voorbije tien jaar, maar tegelijkertijd het aantal bedden op intensieve zorg verhoogd is op basis van de vergrijzende bevolking", aldus Van Aken. Dat er nog zo veel plaats is op de afdelingen intensieve zorg in Duitsland ligt volgens van Aken ook aan de mentaliteit van de Duitsers, die veel stipter de regels opvolgen.

“Zolang het kan, willen ze in Duitsland de buurlanden helpen. Momenteel hebben wij vandaag nog 55 bedden die klaarstaan om buitenlanders op te vangen.” Dat zijn naast Belgen ook Nederlanders en Fransen. “Nu is ook de vraag gekomen uit Lille om ook Franse patiënten over te nemen”, zegt Van Aken. Uiteraard staat er ook een limiet op het aantal patiënten dat Duitsland kan overnemen. “Momenteel is die limiet rond de 80 patiënten die we kunnen opnemen in Noordrijn-Westfalen.”