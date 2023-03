Al 20 slachtoffers na zware overstromingen in Turkije

Franse regering overleeft nipt twee moties van wantrouwen om pensioen­plan: sfeer in Parijs grimmig, politie chargeert

De Franse regering heeft twee moties van wantrouwen overleefd in de Assemblée Nationale rond haar omstreden pensioenplan. Overal in het land was dat de aanleiding tot nieuwe protesten en die waren bij tijden grimmig. In Parijs waren 2.000 agenten op de been, 171 mensen werden in de Franse hoofdstad gearresteerd.