Al 16 superjachten van Russische miljardairs in beslag genomen in Europa, goed voor 1,9 miljard euro

Het Westen maakt, sinds de Russen op 24 februari zijn binnengevallen in Oekraïne, jacht op de luxeschepen van Russische oligarchen. Dat past binnen de westerse financiële maatregelen tegen de elitaire entourage van de Russische president Vladimir Poetin. In Europa zijn er inmiddels al minstens 16 van die superjachten in beslag genomen. Samen vertegenwoordigen ze een waarde van ruim 1,9 miljard euro. Een overzicht van de belangrijkste geconfisqueerde Russische superjachten.

Een superjacht wordt doorgaans gedefinieerd als een luxeschip dat langer is dan 24 meter, al zijn de grootste megajachten tot vier keer langer. Vooral de Russische oligarchen hebben hun jacht graag supergroot. De ‘SuperYacht Times’ berekende dat het gemiddelde Russische jacht in 2021 maar liefst 61 meter lang was, terwijl het gemiddelde bij de Amerikaanse rijken der aarde ‘slechts’ op 53 meter bleef steken.

Sinds Poetin zijn oorlog in Oekraïne eind februari begon, viseert het Westen de superjachten van de Russische oligarchen, die hun rijkdom vaak hebben kunnen opbouwen dankzij hun relatie met de president. De inbeslagnames zijn onderdeel van de maatregelen tegen Rusland.

De ‘Amadea’ is zo’n geviseerde luxejacht ter waarde van zo’n 300 miljoen euro. Om aan de sancties van de VS te ontsnappen zette het schip, dat zou toebehoren aan de Russische oligarch Soeleiman Kerimov, eind maart vanuit Mexico koers naar Australië. Na 18 dagen varen op volle snelheid meerde het op 14 april aan op Fiji, dat het megajacht niet meer wilde laten vertrekken. De Amerikanen wilden de ‘Amadea’ in beslag laten nemen. Het luxejacht is 105 meter lang en herbergt onder meer acht cabines voor zestien gasten en een jacuzzi, die kan worden omgetoverd tot een heus feestdeck met een podium en met 20.000 watt aan luidsprekers. Verder nog aan boord: een cinemazaal, een vleugelpiano, en aparte bar- en restaurantruimtes. Allemaal piekfijn afgewerkt met de duurste en chicste materialen.

Volledig scherm Het megajacht 'Amadea'. © AP

Nog vorige maand werd een van de duurste megajachten geconfisqueerd in het Duitse Hamburg. Een megajacht is minstens 61 meter lang. De ‘Dilbar’, een luxueus schip van de Russische miljardair Alisher Oesmanov, haalt dat met zijn lengte van 156 meter moeiteloos. De ‘Dilbar’ is het grootste jacht ter wereld in termen van brutotonnage (15.917). Het schip telt twee helikopterplatformen, en huisvest een zwembad van 25 meter, het grootste ooit op een jacht gebouwd. Oesmanov kocht het jacht in 2016 voor 570 miljoen euro.

Volledig scherm De 'Dilbar' in Hamburg. © AFP

Een week eerder, op 4 april, namen de VS hun eerste Russische superjacht in beslag op de Spaanse Balearen. Het ging om een schip van 77 meter lang dat ‘Tango’ gedoopt werd en eigendom was van Viktor Vekselberg, die tot de entourage van Vladimir Poetin behoort. Het jacht heeft een eigen schoonheidssalon, zwembad en stranddek.

Volledig scherm De 'Tango' die voor anker ligt in Mallorca. © AP

Het jacht ‘Phi’ - 58 meter lang - werd op 29 maart aangeslagen in het Verenigd Koninkrijk. Het heeft een “oneindige wijnkelder” en een zoetwaterzwembad als opvallende kenmerken. Het prijskaartje van het jacht wordt geschat op zo’n 45 miljoen euro.

Volledig scherm De 'Phi'. © ANP / EPA

De ‘Axioma’, op 21 maart in beslag genomen in Gibraltar, heeft dan weer een lengte van 72 meter en een waarde van 71 miljoen euro. Verdere bijzonderheden: een 3D-cinema, een salon over twee verdiepingen en een waterglijbaan, waarmee gasten in amper enkele seconden van het dek waar ze liggen te zonnen rechtstreeks in de zee kunnen glijden.

Volledig scherm De 'Axioma'. © REUTERS

Spanje legde op 16 maart in de haven van Tarragona de ‘Crescent’ aan de ketting, een megajacht van 135 meter lang en vermoedelijk eigendom van de Rus Igor Setsjin, baas van het staatsoliebedrijf Rosneft. Ook een kleinere superjacht van Setsjin, de 86 meter lange ‘Amore Vero’, had al twee weken eerder in Frankrijk hetzelfde lot ondergaan.

Volledig scherm De 'Crescent'. © REUTERS

Ook een Oekraïner moest eraan geloven. Het gaat om de pro-Russische politicus Viktor Medvedtsjoek, een vertrouweling van Poetin. Zijn superjacht ‘Royal Romance’ werd eveneens op 16 maart in de Kroatische haven van Rijeka aan de ketting gelegd. Hij kocht het luxe jacht van bijna 100 meter in augustus 2015 voor 200 miljoen euro.

Op 15 maart ging in de haven van Port Adriano op het Spaanse eiland Mallorca de ‘Lady Anastasia’ voor de bijl, het 47 meter lange luxejacht van 7,2 miljoen euro dat een 55-jarige Oekraïense bootmechanicus in de jachthaven twee weken eerder al had geprobeerd tot zinken te brengen. Het jacht is eigendom van Alexander Micheev, de CEO of van de Russische wapenproducent Rosoboronexport.

Volledig scherm De 'Lady Anastasia'. © REUTERS

De ‘Valerie’ van voormalig KGB-officier en CEO van Rostec, Sergei Chemezov, werd op 14 maart in Barcelona in beslag genomen. Zijn jacht heeft een waarde van 133 miljoen euro.

Volledig scherm De 'Valerie'. © AFP

Op 12 maart nam de Italiaanse politie ’s werelds grootste zeiljacht in beslag in de haven van de noordelijke stad Trieste. De ‘Sailing Yacht A’ is een 143 meter lang jacht met een prijskaartje van 530 miljoen euro. Eigenaar Andrey Igorevich Melnichenko stond ook op de lijst tegen wie EU-sancties gelden.

Volledig scherm Het grootste zeiljacht ter wereld, de Sailing Yacht A. © REUTERS

De 65 meter lange ‘Lady M’ van Aleksei Modrasjov, de op één na rijkste Rus na Leonid Mikhelson, werd op 5 maart in beslag genomen in de Italiaanse haven van Imperia. Kostprijs van het megajacht: 65 miljoen euro.

Volledig scherm De 'Lady M'. © AFP

Een dag vroeger was de Lena het eerste jacht dat door de westerse sancties aan de ketting werd gelegd. Dat gebeurde op 4 maart in het Italiaanse San Remo. De ‘Lena’ is eigendom van Gennady Timchenko en is 50 miljoen euro waard.

Volledig scherm De 'Lena'. © EPA

De voor ons bekendste Russische miljardair en tot voor kort eigenaar van voetbalclub Chelsea, Roman Abramovitsj, lag eveneens in het vizier van de landen die de sancties uitvaardigden. De ‘Solaris’, 140 meter lang en gekocht voor 496 miljoen euro, lag in Barcelona, maar vertrok naar Montenegro om via Italië en Griekenland op 21 maart aan te meren in het Turkse vakantieoord Bodrum, waar het in principe veilig is voor de sancties. De ‘Solaris’ heeft acht verdiepingen, een zwembad, een spa, een stranddek en een helikopterplatform. Ook de ‘Eclipse’, die een lengte heeft van 162 meter en een ander superjacht van Abramovitsj is, probeerde de maatregelen te ontvluchten. Voorlopig met succes, zo lijkt het.

Volledig scherm De 'Solaris'. © REUTERS

Volledig scherm De 'Eclipse'. © AFP