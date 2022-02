Al 152 doden bij zware regenval rond Rio de Janeiro

Dode passagier gevonden na brand op veerboot Grieken­land

De Griekse brandweer heeft het lichaam gevonden van een passagier van de Grieks-Italiaanse veerboot Olympia die vrijdag voor de kust van het Griekse eiland Korfoe in brand was gevlogen. De overledene werd aangetroffen in een verkoolde vrachtwagen. Hij was een van de elf vermisten en is de eerste gemelde dode ten gevolge van de brand. Zijn nationaliteit is niet bekendgemaakt. Er zijn nog tien andere passagiers vermist.

18:05