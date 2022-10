Al 151 doden en 82 gewonden bij stormloop tijdens halloweenviering in Zuid-Korea: “Mensen konden niet communiceren of ademen”

Het aantal slachtoffers van de stormloop tijdens de halloweenviering in Seoel blijft oplopen. Intussen is al sprake van 151 doden en 82 gewonden, nadat een stormloop was ontstaan toen duizenden mensen waren samengetroept in de nauwe straatjes van de Koreaanse hoofdstad. Volgens de autoriteiten gaat het vooral om tieners en jonge twintigers. Onder de dodelijke slachtoffers zijn ook minstens 19 buitenlanders.

Rond 22.20 uur lokale tijd verzamelden zich zo’n 100.000 mensen in de uitgaanswijk Itaewon voor een groot halloweenfeest. Het drama zou zich hebben afgespeeld toen mensen van achteruit begonnen te duwen terwijl de menigte zich in een smalle straat bevond. Vele mensen verloren hun evenwicht en werden vertrappeld in de chaos die daarop volgde.

Het was het eerste Halloween-evenement in Seoel in drie jaar nadat het land de covid-restricties had opgeheven. Veel feestgangers droegen maskers en Halloween-kostuums.

Volgens sommige getuigen werd de menigte steeds onhandelbaarder en onrustiger naarmate de avond vorderde. Choi Sung-beom, brandweercommandant van het district Yongsang, vielen veel doden in de buurt van een nachtclub. Een groot aantal slachtoffers zijn vrouwen van in de twintig, aldus Choi.

De dodelijke slachtoffers zijn 97 vrouwen en 54 mannen, meldt Choi. Onder hen zijn er minstens 19 buitenlanders, onder meer uit Iran, Oezbekistan, China en Noorwegen. Er zijn nog geen berichten over Belgische slachtoffers.

142 ziekenwagens

Brandweerlui deelden mee dat tientallen mensen moesten worden gereanimeerd omwille van een hartstilstand. In Zuid-Korea spreken hulpverleners van een hartstilstand zolang een arts het overlijden van een persoon niet officieel heeft uitgesproken. Nadien werd uur na uur de ware omvang van de tragedie duidelijk.

Er werden 142 ziekenwagens ter plaatse gestuurd om hulp te verlenen aan de slachtoffers. Maar door de grote massa op straat was het bij momenten quasi onmogelijk om tot bij de slachtoffers te geraken. Op beelden is te zien hoe mensen op de grond liggen, terwijl hulpverleners hartmassage toedienen en de politie probeert de massa op afstand te houden. Andere beelden tonen lichamen die bedekt zijn met lakens.

"Situatie sloeg opeens om"

Vlaming Laurent Marechal was ter plaatse toen er chaos uitbrak, zo vertelt hij bij VRT NWS. “De situatie is opeens omgeslagen, het was druk en ineens begonnen mensen te duwen”, klinkt het. “Wij waren op dat moment in een straat, toen enkele toeristen ons zeiden: ‘You should turn around, don’t come near the centre of the street’.”

Marechal kon zich uit de voeten maken, maar zag wel verschillende slachtoffers op de grond liggen, bedekt met blauwe doeken.

Een andere getuige vertelt bij CNN: “Ik zag mensen van links en van rechts duwen, terwijl er mensen in het midden vastzaten. Ze hadden geen manier om te communiceren, ze konden niet ademen.”

Enorme drukte

De Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol heeft een spoedberaad gelast over de situatie. Burgemeester Oh Se-hoon, die op bezoek was in Europa, heeft zijn trip afgebroken en vliegt zo snel mogelijk terug naar Seoul.

Naar schatting waren 100.000 mensen naar Itaewon gekomen om Halloween te vieren, voor het eerst na de coronacrisis zonder mondkapjes te dragen en afstand te houden. Op beelden die op sociale media werden gedeeld, klaagden mensen eerder op de avond al over enorme drukte.

