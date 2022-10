Al 146 doden en 100 gewonden bij stormloop tijdens halloweenviering in Zuid-Korea

Ruim honderd doden

“Situatie sloeg opeens om”

Vlaming Laurent Marechal was ter plaatse toen er chaos uitbrak, zo vertelt hij bij VRT NWS. “De situatie is opeens omgeslagen, het was druk en ineens begonnen mensen te duwen”, klinkt het. “Wij waren op dat moment in een straat, toen enkele toeristen ons zeiden: ‘You should turn around, don’t come near the centre of the street’.”