Al 12 doden en meer dan 30 gewonden na 31 aanvallen op gezondheidsfaciliteiten in Oekraïne, zegt WHO

Lees al het nieuws over de oorlog in Oekraïne in dit dossier.



De aanvallen werden gemeld via het surveillancesysteem voor aanvallen tegen gezondheidsfaciliteit van de WHO (Surveillance Systems for Attacks on Health Care (SSA)). Volgens de meldingen, die door de WHO zijn geverifieerd, werden 24 faciliteiten beschadigd of vernield en werden er in vijf gevallen ambulances beschadigd of vernield. Bij de aanvallen vielen ook al 12 doden en 34 gewonden. De WHO zegt verdere berichten te verifiëren, aangezien er nog steeds aanvallen plaatsvinden ondanks de oproepen om het geweld te stoppen.