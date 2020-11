Akkoord tussen Rusland, Armenië en Azerbeidzjan over einde oorlog

Nederlands parket zoekt man die Wilders bedreigde in video

9 november Het Openbaar Ministerie (OM) in Den Haag is op zoek naar de man die via een video de Nederlandse politicus Geert Wilders bedreigde. Dat meldt een woordvoerder. Op de beelden was te zien hoe hij met een pistool op een foto van de uiterst rechtse PVV-leider schoot.