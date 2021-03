Akkoord tussen Johnson & Johnson en IDT Biologika om vaccin in Duitsland te produceren

Minister Jens Spahn gaf aan dat de vaccins pas zo laat geleverd worden door productieproblemen en de Amerikaanse wetgeving rond export. Hij stak de schuld onder meer bij productiecircuit: de vaccins die in Europa worden geproduceerd - voor J&J gebeurt dat in Leiden - worden naar de VS gestuurd om ze in de flacons te steken en in te pakken. Van zodra ze in de VS zijn, vallen de vaccins onder de Amerikaanse wetgeving, en die beperkt de export van vaccins.