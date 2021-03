“Akkoord over productie Russisch coronavaccin in vier EU-landen”

Volgens de handelsorganisatie is het de bedoeling dat de productie in juli begint in een fabriek in het Noord-Italiaanse Lombardije. Voor het einde van het jaar zouden er 10 miljoen doses van het vaccin in Italië geproduceerd moeten worden. Als de productie in Italië doorgaat, wordt dat de eerste plek in Europa waar Spoetnik-V wordt gemaakt. Het wordt al wel op andere plekken buiten Rusland gemaakt, zoals in India.