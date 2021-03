Akkoord over legalisering cannabis in New York

"De legalisering van cannabis in New York zal zich concentreren op rechtvaardigheid, investeringen in gemeenschappen, economische mogelijkheden voor historisch benadeelde mensen, onderzoek, opvoeding en openbare veiligheid", zo kondigde fractieleider van de Democratische meerderheid Crystal Peoples-Stokes het akkoord aan.

De voorstanders van de legalisering van cannabis in New York halen de strijd tegen racisme als drijfveer aan. Want hoewel de consumptie gelijkmatig is verspreid over de bevolkingsgroepen van de staat, worden zwarte New Yorkers in verhouding veel vaker bestraft voor cannabis-delicten. De opbrengsten van de legalisering kunnen bovendien geïnvesteerd worden in armere gemeenschappen. De staat verwacht jaarlijks zo'n 350 miljoen dollar aan extra belastinginkomsten.