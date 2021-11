Akkoord over financiering van Zuid-Afrikaanse energietransitie

Israëli­sche minister kan klimaattop in Glasgow niet bijwonen omdat ze in rolstoel zit

Karine Elharrar, de Israëlische minister van Energie, kon maandag niet aanwezig zijn op de klimaattop COP26 in de Schotse stad Glasgow omdat die niet voldoende toegankelijk was voor rolstoelpatiënten. De minister lijdt aan een spierziekte en zit daarom in een rolstoel. Een verantwoordelijke binnen de delegatie van de Israëlische premier Naftali Bennett diende naar aanleiding van het voorval een klacht in tegen de organisatoren van de top.

