Aisiah (38) valt te pletter in liftkoker: harde beelden tonen hoe ze verkeerde deur openwrikt

Het drama gebeurde op 24 april op de Kualanamu-luchthaven, waar Aisiah had afgesproken met haar nicht. Op bewakingsbeelden is te zien hoe ze langs rechts in de lift stapt, en dan iets bekijkt op haar telefoon. Wanneer ze aankomt op haar verdieping, merkt ze niet dat de deuren achter haar openen. Ze belt haar nicht dat ze vastzit in de lift, en duwt herhaaldelijk op de noodknop. De vrouw slaagt erin de verkeerde deuren open te wrikken, en valt dan in de schacht.

Storing

Woordvoerder Dedi Al Subur van de luchthaven wijt het ongeluk aan een storing van de lift, en stelt dat het slachtoffer had geprobeerd om de deuren open te wrikken. Maar Aisiahs familie is het daar niet mee eens . Haar broer Raja Hasibuan stelt dat de beveiliging van de lift te wensen overlaat en vindt niet dat zijn zus in fout was. “We vroegen naar de video van de lift omdat het daar was dat we het contact met haar verloren. Dit is een luchthaven van internationale allure. Hoe is het mogelijk dat de veiligheidsvoorschriften zo zijn? En de reactie van het personeel was heel erg ondermaats.”