Airbus voert testvlucht uit volledig op biobrandstof

Euromillions Vrouw die Euromilli­ons-superjack­pot van 220 miljoen euro won, wil even eenvoudig blijven leven als voorheen

De winnaar van de Euromillions-superjackpot van maar liefst 220 miljoen euro is een jonge vrouw uit Frans-Polynesië. De vrouw, die anoniem wenst te blijven, had bij haar allereerste deelname al meteen prijs en kan zich nu winnares van de grootste jackpot in de geschiedenis van Euromillions noemen. Ondanks de historische overwinning wil de vrouw naar eigen zeggen niet veranderen en even eenvoudig blijven als ze nu is.

11:50