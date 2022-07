Airbus test A400M-transportvliegtuig als blusvliegtuig

Jared Kushner, Trumps schoonzoon en toenmalig adviseur, had in 2019 schild­klier­kan­ker

Jared Kushner, de schoonzoon en toenmalig adviseur van oud-president Donald Trump, had in 2019 schildklierkanker. Dat schrijft hij in zijn autobiografie ‘Breaking History: A White House Memoir’, over zijn tijd in het Witte Huis, die volgende maand uitkomt en die persbureau Reuters deels kon inzien.

