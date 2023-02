Airbus en Qatar Airways lossen geschil over A350-jets op

Erdogan bereid tot instemming met toetreding Finland tot NAVO, maar niet Zweden

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft zijn instemming met de toetreding van Finland tot de NAVO in het vooruitzicht gesteld, maar niet met die van Zweden. Met betrekking tot Finland kijken we "positief" tegen het proces aan, zei Erdogan woensdag op een ministerraad in Ankara. "Maar tegenover Zweden staan we niet positief, dat moet gezegd."

1 februari