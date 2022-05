“Airbnb stopt met verhuur woningen in China”

China: “VS spelen met vuur over Taiwan”

De Verenigde Staten spelen met vuur, waarschuwt China als reactie op de ongebruikelijk krachtige Amerikaanse boodschap dat Washington bereid is met geweld Taiwan tegen Chinese agressie te verdedigen. De Amerikanen "trekken de Taiwan-kaart om China in bedwang te houden" maar ze zullen zichzelf verbranden, aldus de regering in Beijing.

21:07