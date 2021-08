Airbnb biedt 20.000 gevluchte Afghanen kosteloos onderdak

Of Airbnb-verhuurders ook in België vluchtelingen zullen of mogen huisvesten, is niet bekend. Volgens Chesky van Airbnb is sprake van een van de grootste humanitaire crises in de huidige tijd. Hij voelt de verantwoordelijkheid om in actie te komen en hoopt ook dat andere bedrijfsbestuurders in beweging zullen komen. “Er is geen tijd te verliezen”, schrijft hij.