Air France-toestel moet noodlanding maken in Sofia door lastige passagier

Huizingen Acht mannen stierven 75 jaar geleden in tragische vliegtuig­crash net ná Tweede Wereldoor­log: “Anderhalf jaar voerden ze gevaarlij­ke bombarde­men­ten uit. En dan sterven bij oefen­vlucht”

11 november 75 jaar nadat acht militairen het leven lieten bij een vliegtuigcrash in Huizingen is de bemanning postuum geëerd met een gedenkplaat aan de Beemd. “Ze stonden net klaar om aan een nieuw hoofdstuk in hun jonge leven te beginnen”, vertelt burgemeester Hugo Vandaele (Lijst Burgemeester). De oorlog was afgelopen maar een toekomst was de soldaten door de noodlottige crash in een veld buiten het dorp niet meer gegund.