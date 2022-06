AI-gestuurde robotboot slaagt erin om zonder bemanning Atlantische Oceaan over te steken

Meer dan 400 jaar geleden voer het schip Mayflower met 102 Engelse kolonisten vanuit het Britse Plymouth naar Amerika. Die overtocht duurde twee maanden. Een robotboot zonder bemanning en gestuurd via artificiële intelligentie wou de historische trip nog eens overdoen in amper drie weken tijd. Het schip stak de Atlantische Oceaan inderdaad over, maar meerde zondag aan in Canada in plaats van in Amerika.

Het zogenaamde Mayflower Autonomous Ship (MAS) legde 4.400 km af van Plymouth in het Verenigd Koninkrijk tot Halifax in het Canadese Nova Scotia. De bestemming was eigenlijk nog iets verder: Massachusetts in de VS. Maar door problemen op zee werd het schip afgeleid naar Canada. Daar zal het waarschijnlijk een week of twee blijven.

Het MAS is een trimaran van 15 meter aangedreven door zonne-energie. Het vaartuig haalt snelheden tot 20 km/uur en wordt bestuurd via artificiële intelligentie van IBM op basis van informatie van zes camera’s en 50 sensoren. Volgens de projectleiders werd het schip gebouwd om te tonen hoezeer de technologie is geëvolueerd in de eeuwen na de reis van de Pilgrim Fathers, religieus andersdenkenden, naar de Nieuwe Wereld in 1620.

Volledig scherm De Mayflower II, een replica van de originele Mayflower, die in 1620 van Engeland naar Amerika voer met Britse emigranten, die op hun bestemming in vrijheid een nieuw bestaan wilden uitbouwen. © EPA

Het AI-schip vertrok op 29 april vanuit het Verenigd Koninkrijk en zou drie weken over de trip doen. Maar technische problemen stonden dat aanvankelijke doel in de weg. Eind mei werd besloten het MAS naar Halifax om te leiden. Toch functioneerde de technologie van IBM wel zoals voorzien, volgens directeur van het project Brett Phaneuf, en is het ook nog altijd de bedoeling dat het zal doorvaren naar Plymouth in Massachusetts en daarna koers zal zetten naar Washington DC.

De originele Mayflower was een houten driemaster met een lengte van 30 meter en met canvas zeilen. De topsnelheid was 6 km/uur. Het schip voer in 1602 met een bemanning van ongeveer 30 personen en met 102 Pilgrim Fathers aan boord van Plymouth in het Verenigd Koninkrijk naar Cape Cod in Massachusetts.

