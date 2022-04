Agressieve vos veroorzaakt commotie in omgeving van Capitool

Opnieuw zetten verschil­len­de Europese landen Russische diplomaten het land uit wegens vermoede­lij­ke spionageac­ti­vi­tei­ten en “bedreiging voor de veiligheid”

Denemarken, Italië, Spanje en Zweden wijzen tientallen Russische diplomaten uit na de berichten over massagraven en gedode burgers in de Oekraïense plaats Boetsja. In Italië gaat het om dertig diplomaten vanwege "bezorgdheid over de veiligheid", Denemarken wijst vijftien Russen de deur omdat die volgens minister van Buitenlandse Zaken Jeppe Kofod spionnen zijn.

5 april