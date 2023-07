‘Agressieve’ surfplankstelende zeeotter zorgt voor kopzorgen bij autoriteiten in Californië: “Er is geen duidelijke verklaring voor haar gedrag”

Een Californische otter haalt wereldwijd de krantenkoppen. Het zeezoogdier is al meermaals gespot terwijl ze surfplakken van surfers berijdt, eraan knaagt en zelfs steelt. “Er is geen duidelijke verklaring voor haar gedrag”, zeggen de autoriteiten.

Surfers uit Californië hebben de afgelopen weken wel heel bijzondere interacties gehad met zuidelijke zeeotters. De dieren stelen de surfplanken en surfen er daarna vrolijk mee weg. Dat is te zien op foto’s en video’s die Mark Woodward, een fotograaf die zichzelf Native Santa Cruz noemt, heeft gedeeld op Twitter en Instagram.

Schattig zou je denken, maar autoriteiten maken zich zorgen om de situatie én specifiek over één zeeotter. Het zeezoogdier, dat bekend staat als 841, was al bij meerdere incidenten betrokken en op een video is te zien hoe het dier meedogenloos aan een plank knaagt en de surfer op die manier verjaagt. Wildlife autoriteiten en experts hebben nog steeds geen duidelijke verklaring voor het gedrag van de vijf jaar oude otter, maar zeggen dat ze bezig zijn haar te vinden, vangen en herplaatsen.

De video’s en foto’s lokken heel wat reacties uit. Verschillende mensen vinden het een grappige situatie, maar Woodward en de Amerikaanse vis- en wildlife dienst waarschuwen dat haar gedrag hoogst ongebruikelijk is en mensen en dieren in gevaar brengt. “Dit lijkt misschien schattig en grappig, maar het wordt gevaarlijk en ik ben bang dat de zeeotter, die in gevangenschap is geboren en is vrijgelaten toen hij oud genoeg was, zal moeten worden gevangen en in een reddingsreservaat zal moeten leven”, zegt Woodward op Instagram bij een foto van 841 zittend op een surfplank.

Lees verder onder de tweet

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De federale en staatsdepartementen voor vis en wild zeggen op de hoogte te zijn van de otter en haar “agressieve” neigingen en werken samen met het Monterey Bay Aquarium om het dier te vinden en te onderzoeken voordat ze een nieuwe langdurige thuis voor haar vinden. De reden waarom 841 achter mensen aangaat in het water, blijft een vraagteken. Al vermoeden de autoriteiten dat dit soort agressief gedrag bij vrouwelijke zuidelijke zeeotters geassocieerd kan worden met hormonale schommelingen of door gevoerd te worden door mensen.

“Hoewel er geen bevestigde meldingen van verwondingen zijn, moeten kajakkers, surfers en anderen die in het gebied recreëren, vanwege het hoogst ongebruikelijke gedrag van deze otter, het dier niet benaderen of interactie met de otter niet aanmoedigen”, luidt de verklaring van de fish and wildlife service.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Voordat de bonthandel ze bijna tot uitsterven dreef, zwierven zeeotters ooit door de wateren van Noord-Amerika van Alaska tot Baja California. Ze zijn het kleinste zeezoogdier in Noord-Amerika met een lengte tot 1,80 meter en een gewicht van 1,80 kg.

Ze spelen een belangrijke rol in het ecosysteem van de kust en staan erom bekend dat ze helpen om de zee-egelpopulatie in toom te houden, wat essentieel is om de kelpwouden te beschermen. Vandaag de dag leeft er een kleine populatie zuidelijke zeeotters aan de centrale kust van Californië en het bedreigde dier beslaat slechts 13% van zijn historische verspreidingsgebied.

LEES OOK: