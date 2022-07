Agenten VS doorzeefden zwarte man met 46 kogels

Errol Musk (76) - vader van Elon Musk - verklapt dat hij ook dochtertje heeft met stiefdoch­ter Jana (35)

De stamboom van de familie Musk is weer wat ingewikkelder geworden. In een interview met de tabloid ‘The Sun’ heeft Errol Musk (76) bevestigd dat hij in 2019 een dochtertje kreeg met zijn stiefdochter Jana (35). “Ik heb haar DNA niet gecontroleerd, maar ze lijkt precies op mijn andere dochters.” Errol en Jana kregen in 2017 al een zoontje. Inmiddels is het koppel uit elkaar.

