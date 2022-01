Agenten ontslagen nadat ze overval negeren om ‘Pokémon Go’ te spelen

Gent Daar is de Pokémon GO-hype weer: tweehon­derd fanaten verzamelen in Gents Citadel­park

Vier jaar na datum is de Pokémon GO-hype aan een tweede leven bezig. Dat was zaterdag ook in het Citadelpark in Gent merkbaar. Naar schatting tweehonderd fanaten jaagden er de hele dag op virtuele figuren. “Voor ik het wist, was ik opnieuw vertrokken.”

