Agenten met ijzeren staven aangevallen tijdens betoging tegen politiegeweld

Brussel/Elsene Drie Brusselse politie­agen­ten in cel op verdenking van verkrach­ting: “Verkrach­tings­film­pjes doorge­stuurd via Whatsapp”

5 februari “Het is verontrustend dat dergelijke personen binnen ons korps belanden”, zegt een Brusselse agent anoniem. Drie Brusselse politieagenten zitten in de cel, nadat ze door de onderzoeksrechter aangehouden werden op verdenking van verkrachting, aanranding en voyeurisme. De drie trokken na hun uren naar Luik, waar ze vrouwen dronken voerden en -zonder toestemming - seks mee hadden. Het hele gebeuren werd gefilmd en erna via Whatsapp verspreid onder elkaar.