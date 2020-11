Agenten in Frankfurt aangevallen door honderden mensen, met stenen, flessen en eieren

Elke dag 27 keer geweld tegen politie: “Ik zag een meute mijnwer­kers van links afkomen met stenen. Eén had een witte bijl bij”

19 oktober “Je moet altijd voorzichtig zijn. Je weet nooit wat je tegenkomt.” Erik Maes (52) wéét waarover hij praat. Boze mijnwerkers gooiden in 1989 bommen naar zijn paard, waardoor het dier hem afwierp. Sindsdien is hij beide benen kwijt en zit hij in een rolstoel. Maes is één van de gezichten van een campagne die het geweld tegen politie moet terugdringen. BV’s zoals Rode Duivel Toby Alderweireld (31) roepen op tot meer respect. “Wees respectvol tegen mensen die er zijn om ons te helpen.”