Agenten gewond en zes arrestaties bij massaal abortusprotest in Polen

Nieuwe protesten in Polen tegen aange­scherp­te abortusre­gels

28 januari In steden in Polen zijn vanavond mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de aanscherping van de abortuswetgeving. Abortus in Polen is voortaan alleen nog in uitzonderlijke gevallen mogelijk. De regering heeft het vonnis van het Constitutionele Hof van drie maanden geleden - dat abortus niet langer is toegestaan bij ernstige afwijkingen bij het ongeboren kind - officieel gemaakt.