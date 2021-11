Agenten gewond bij vreugdevuren tijdens Guy Fawkes Night in Londen

New Delhi Dikke laag smog trekt over Indiase hoofdstad New Delhi na Diwali-vie­ring

De Indiase hoofdstad New Delhi is vrijdagochtend ontwaakt onder een dikke laag smog. De ernstige luchtvervuiling is een gevolg van de viering van het hindoeïstische feest Diwali. Tijdens het vijfdaagse lichtfestival geldt er in verschillende delen van India een verbod op het afschieten van vuurwerk, maar ook dit jaar werd dat verbod door velen genegeerd. Een aantal regio’s in het land registreerden bijgevolg gevaarlijk hoge luchtvervuilingsniveaus.

5 november